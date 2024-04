Giaccherino | per il crollo ci sono altri due indagati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 aprile 2024) Pistoia, 4 aprile 2024 – Cidueper il drammaticonell’ex convento di, dove domenica 13 gennaio, la festa di nozze di due giovani fiorentini, Paolo Mugnaini di Scandicci e Valeria Ybarra, originaria del Texas, finì con decine di feriti. Si tratta di Sabrina Tonti e Alessandro Fabbrini, figli di Roberto Tonti, di Prato, e Aldo Fabbrini, di Agliana, titolari della società Rinascimento Srl, proprietaria dell’immobile, i quali, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbero stati amministratori di fatto della società. crolla solaio durante festa matrimonio conventoAcerboni/FotoCastellani Come si ricorderà, il solaio della stanza dove gli invitati stavano ballando cedette e gli ospiti precipitarono per almeno cinque metri, in un inferno ...