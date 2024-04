Gesuiti alla riscossa Una dichiarazione durissima su quanto accade a Gaza

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 4 aprile 2024) Aridosso della Pasqua, la Compagnia di Gesù ha diffuso unasulla situazione ae i toni non sono teneri nei confronti di Israele: “Quasi sei mesi di guerra ae le armi non ha... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti