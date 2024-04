(Di giovedì 4 aprile 2024) La vittima è stata operata e le sue condizioni sono giudicate gravi. Arrestato un uomo. L'aggressione è avvenuta nello stato di Baden-Württemberg Unadi 4è statada un uomo di 34in unnel sud dellae portata in ospedale con ferite gravi. Lo riporta la Dpa citando

(Adnkronos) – Una bambina di 4 anni è stata accoltellata da un uomo di 34 anni in un supermercato nel sud della Germania e portata in ospedale con ferite gravi. Lo riporta la Dpa citando la polizia ... (periodicodaily)

Pubblicato il 4 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Una bambina di 4 anni è stata accoltellata da un uomo di 34 anni in un supermercato nel sud della Germania e portata in ospedale con ferite gravi. Lo ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Una bambina di 4 anni è stata accoltellata da un uomo di 34 anni in un supermercato nel sud della Germania e portata in ospedale con ferite gravi. Lo riporta la Dpa citando la polizia ... (webmagazine24)

Germania, bambina di 4 anni accoltellata in un supermercato - Arrestato un uomo. L'aggressione è avvenuta nello stato di Baden-Württemberg Una bambina di 4 anni è stata accoltellata da un uomo di 34 anni in un supermercato nel sud della Germania e portata in ...adnkronos

34enne accoltella una bimba di 4 anni al supermercato - La piccola è stata ferita gravemente in un supermercato di Wangen-Allgau. Il 34enne è stato arrestato poco dopo.ticinonews.ch

Germania, bambina di 4 anni accoltellata in un supermercato: ferita gravemente - Una bambina di 4 anni è stata accoltellata da un uomo di 34 anni in un supermercato nel sud della Germania e portata in ospedale con ferite gravi. Lo riporta la Dpa citando la polizia locale ...ilmessaggero