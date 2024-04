Germania | bambina di 4 anni accoltellata in un supermercato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 4 aprile 2024) Pubblicato il 4 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Unadi 4è statada un uomo di 34in unnel sud dellae portata in ospedale con ferite gravi. Lo riporta la Dpa citando la polizia locale e aggiungendo che non sono chiare le motivazioni dell'aggressione. L'aggressore è stato arrestato senza opporre resistenza, mentre la vittima è stata operata e resta ricoverata in gravi condizioni. L'aggressione è avvenuta a Wangen im Allgäu nello stato di Baden-Württemberg. L'aggressore sarebbe stato disarmato da un uomo che si trovava all'interno dele che ha dato l'allarme. —internazionale/ [email protected] (Web Info)