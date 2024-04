Geppi Cucciari bloccata da Rai Meloni | è fuori da due programmi

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 4 aprile 2024) Tornano i David di Donatello venerdì 3 maggio 2024 su Rai1. Le nomination sono state annunciate durante una recente conferenza stampa tenutasi a Viale Mazzini, rivelando un'enorme attenzione per il film C'è Ancora Domani di Paola Cortellesi, che vanta ben diciannove candidature. C'è grande attesa per gli amanti di uno degli eventi più prestigiosi nel panorama cinematografico italiano. La serata, che vedrà il veterano Carlo Conti alla guida, è stata annunciata con grande entusiasmo. Tuttavia, un'ombra di controversia si è stagliata sull'evento con l'inaspettata esclusione di, originariamente prevista come co-conduttrice. Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo su Oggi, l'assenza disembra essere stata determinata da pressioni politiche dell'ultima ora, che avrebbero bloccato il suo ...