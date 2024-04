Gentiloni | ' lavoro straordinario Commissione durante il Covid'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) "Penso che laUe e, in primo luogo, la presidente, nel periodo delabbia fatto un". Lo ha detto il commissario europeo agli Affari economici Paolorispondendo a Pesaro ad una domanda della giornalista Alessandra Sardoni sull'inchiesta nei confronti di Ursula von der Leyen, presidente dellaeuropea, avviata dalla Procura europea in relazione ai negoziati per l'acquisto dei vaccini contro il. Parlando a "Incontri capitali", in cui ha dialogato con il sindaco Ricci sul tema "L'Europa nel mondo che cambia",, ha detto: "ricordo la situazione in cui ci siamo trovati, le prime mattine del mese di marzo (del 2020; ndr) le abbiamo passate a telefonare ai tedeschi e francesi perché ...