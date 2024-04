Gentiloni | “Financial Times? Paradossalmente oggi i Pigs corrono più dei frugali”

(Di giovedì 4 aprile 2024) ROMA – “Il, il più importante giornale economico del mondo,dice che c’è un’Europa a due velocità. E la cosa paradossale è che quelli che secondo il FT vanno più veloce, e in parte è vero, sono quelli per i quali si usava quella pessima etichetta di ‘’ (maiali, in inglese-ndr) cioè Portogallo, Italia, Grecia e Spagna.molto di più dei, se vogliamo andare per etichette. Perché invece Germania, Svezia, Finlandia e Austria sono in recessione. Ok, vedremo. Penso che queste distanze in parte sia attenueranno”. Lo ha affermato il commissario europeo all’Economia, Paolo, soffermandosi, durante un’intervista su TV 2000, maggiormente sul caso specifico della Germania. “Il problema della Germania è abbastanza semplice. Primo, ...

