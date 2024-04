Gazzetta - Milan | ecco l'offerta per arrivare a Zirkzee

(Di giovedì 4 aprile 2024) Non è più un mistero da diverso tempo: ilha individuato in Joshuail primo nome della lista per rinforzare un reparto d`attacco...

Milan, accelerata su Zirkzee: un piano per anticipare le big, il punto | OneFootball - Il Milan ha individuato il proprio attaccante del prossimo futuro. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, i rossoneri stanno accelerando per Zirkzee, individuato come il ...onefootball

Gazzetta - L’Inter cerca i milioni per Gudmundsson - Su Gazzetta si parla di Gudmundsson che piace anche alla Juventus. Il prezzo di Gud rischia di lievitare pericolosamente e i 30 milioni preventivati potrebbero non bastare più, per ...tuttojuve

Zirkzee-Milan: 50 mln più Saelemaekers. Inter, il tesoretto di Marotta per Gudmundsson - Secondo la Gazzetta dello Sport, Joshua Zirkzee considera il Milan una destinazione gradita. Di sicuro, preferisce il Diavolo al Bayern Monaco, che ha un’opzione da 40 milioni da esercitare a fine ...eurosport