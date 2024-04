Gaza | Netanyahu richiama i riservisti dopo minacce Teheran | strappo Benny Gantz | Elezioni anticipate a settembre | il Likud non ci sta

Biden si è detto indignato e addolorato per la morte di sette operatori umanitari della World Central Kitchen, tra cui un americano, avvenuta a Gaza per via dell'ennesimo raid dell'esercito ... (ilgiornaleditalia)

La guerra impazza in Medio Oriente. Se ne parla durante la puntata di "Prima di domani" in onda il 3 aprile su Rete4. Ospite in studio Pier Ferdinando Casini che attacca Netanyahu per il modo in cui ... (iltempo)