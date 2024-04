Gaza | l’ultimatum di Biden a Netanyahu | «Cessate il fuoco subito | se non saranno protetti i civili la posizione Usa cambierà»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 4 aprile 2024) Joeha perso la pazienza con Israele. La strage degli operatori umanitari dell’ong World Central Kitchen è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E i termini (non) diplomatici del resoconto della telefonata avuta questo pomeriggio dal presidente americano col premier israeliano Benjaminrestituiscono chiaramente il cambio di tono dell’amministrazione Usa. Nella conversazioneha sottolineato che «unilimmediato è essenziale per stabilizzare e migliorare la situazione umanitaria e proteggere iinnocenti, e ha esortato il primo ministro a dare potere ai suoi negoziatori per concludere senza indugio un accordo per riportare a casa gli ostaggi», ha fatto sapere la Casa Bianca. Se non un ultimatum, poco ci manca. Quindi ...