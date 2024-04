Gaza | Biden sente Netanyahu | “Sostegno Usa dipenderà da tutele per civili e cooperanti”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Israele deve annunciare e attuare “una serie di passi specifici, concreti e misurabili per affrontare i danni ai, le sofferenze umanitarie e la sicurezza degli operatori umanitari” per mantenere intatto ildegli Stati Uniti: “La politica degli Stati Uniti rispetto asarà determinata dalla nostra valutazione dell’azione immediata di Israele su questi passi”. È quanto ha detto Joeal premier israeliano Benyamin, come reso noto dalla Casa Bianca. Durante i 45 minuti di telefonata“ha sottolineato che gli attacchi contro gli operatori umanitari e la situazione umanitaria generale sono inaccettabili“. Le parole del presidente Usa arrivano dopo l’attacco di lunedì che ha colpito l’organizzazione World Central Kitchen mentre si occupava delle ...