Gaza | anche la magistratura italiana dovrebbe indagare per concorso in genocidio

(Di giovedì 4 aprile 2024) Solo i popoli del mondo mobilitandosi e lottando possono fermare ildello Stato d’Israele contro la Palestina e le palestinesi e i palestinesi. Solo i popoli del mondo possono fermare i governanti che pensano di giocare a Risiko mentre ci portano dritto dritto all’inferno della terza guerra mondiale. Bisogna mobilitarsi con forza e rapidità, perché abbiamo governanti senza cuore e con un intelletto mediocre. In Palestina abbiamo superato i 30.000 morti, di cui 10.000 bambini, migliaia di feriti, ospedali, scuole e case distrutte, oltre un milione di deportati in fuga, blocco di aiuti umanitari, carestia per fame e sete, malati non curati, centinaia di operatori sanitari e dell’informazione uccisi. Unper cui dovranno essere processati nei tribunali secondo il diritto internazionale non solo vertici istituzionali, politici e militari ...