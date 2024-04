(Di giovedì 4 aprile 2024) Il capitano del Chelsea accusato di "razzismo" per un video prima della partita del Burnley: un ragazzino attende gli ricambi il 'cinque' ma viene ignorato dal calciatore. La reazione del club e di Pochettino: "Assurdo".

Gallagher travolto dagli insulti per aver negato la mano al bimbo mascotte: “Inaccettabile” - Conor Gallagher s'è ritrovato i profili social invasi dagli insulti e dalle accuse. Il capitano del Chelsea ha condiviso una foto con la maglia dell'Inghilterra e in calce a quell'immagine s'è ...fanpage

Pagina 1 | Gallagher non saluta il bambino di colore La smentita del Chelsea - Comunicato ufficiale dei Blues e Pochettino non ci sta: in conferenza stampa durissimo attacco ai social e agli haters del centrocampista ...corrieredellosport

Gallagher non saluta il bambino di colore La smentita del Chelsea - Comunicato ufficiale dei Blues e Pochettino non ci sta: in conferenza stampa durissimo attacco ai social e agli haters del centrocampista ...corrieredellosport