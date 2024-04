Gaetano Pesce | l’iconica poltrona Up che ha rivoluzionato il design

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 aprile 2024) Tra le numerose creazioni dier e artista morto all’età di 84 anni, una delle più celebri è la serie Up, la prima collezione di seduteconfezionata ‘sottovuoto’ in grado di ottenere, nella sua massima contrazione, fino al 90% in meno della cubatura. Disegnata nel 1969 per B&B, storico brand brianzolo del mobile, la Serie Up diventa fin dalla nascita uno dei più clamorosi simboli delgrazie alle sue forme espressive rivestite in tessuto elasticizzato. Nel 2022, valse ail prestigioso premio Compasso d’Oro ADI alla carriera. Si tratta di una proposta innovativa a cavallo trae arte da offrire ad un vasto pubblico. Tra le poltrone spiccaUP5 6 dagli inequivocabili riferimenti antropomorfi: ...