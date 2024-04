Futuro Motta | l’agente | «Resta a Bologna? Non posso dirlo»

Thiago Motta, l'agente: "Non so se resta a Bologna, ma ci sono tre club interessati" - Uno non si rende conto cosa sta facendo al Bologna oggi. La priorità di Motta davvero non è il suo Futuro. Il vero interesse è il Bologna, c'è un ambiente incredibile e sente sulle sue spalle il peso ...areanapoli

Iuliano: "Allegri ciclo finito". Poi l'urlo: "Se sei la Juve, questo no" - La domanda è sempre la stessa e riguarda la fine del ciclo Allegri. Su questo Iuliano ha voluto far chiarezza: “ A volte i cicli finiscono, ma anche gli allenatori che hanno vinto tanto a volte lascia ...tuttosport

Esonero Allegri (Repubblica), la vittoria sulla Lazio cambia il Futuro: il pensiero della Juve - Esonero Allegri, la vittoria di Coppa Italia contro la Lazio cambia il Futuro dell’allenatore bianconero ... Il prescelto per la sostituzione sarebbe il solito Thiago Motta, con Giuntoli che starebbe ...juventusnews24