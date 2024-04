Futuro Italiano | ci sono novità importanti | decisione presa

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 4 aprile 2024) Vincenzoè il nome più caldo per la panchina del Napoli, anche staseragiuntein merito. Rebus allenatore in casa Napoli. Francesco Calzona è al momento l’allenatore del Napoli e lo resterà fino al termine della stagione, salvo poi onorare l’accordo con la federazione calcistica slovacca. Per questa motivazione, Aurelio De Laurentiis è in fase di valutazione di una moltitudine di profili. Antonio Conte rappresenta il sogno del numero 1 della FilmAuro, una opzione che resta però complicatissima a causa delle esose richieste del pugliese, che oltre al suo ingaggio, pretenderebbe garanzie tecniche come da sempre fatto in carriera. Per questa motivazione, ad oggi, il suo nome rispetto agli altri è stato indicato sempre come più defilato.– Napoli: la news dell’esperto di calciomercato sul ...