Fuorigrotta | spari nel parco giochi per bambini | ferita una passante

Una 49enne è stata ferita in una sparatoria a Fuorigrotta ; sarebbe stata colpita da una pallottola vagante. Dinamica in fase di ricostruzione.Continua a leggere (fanpage)

I carabinieri di Bagnoli sono intervenuti poco fa in via delle Scuole Pie per la segnalazione di una sparatoria. I colpi sarebbero stati esplosi da sconosciuti su uno scooter in corsa. Non risultano ... (2anews)