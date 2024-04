Fuorigrotta | ripristinata in via Consalvo la viabilità del servizio bus ANM

(Di giovedì 4 aprile 2024) L’Azienda Napoletana di Mobilità comunica che dalle 13.30 di oggi giovedì 4 aprile è stataladelle linee bus 181 – 612 – N7 in transito in via

Napoli, a Fuorigrotta è allarme: tre voragini in tre mesi - Quando mercoledì sera è stato lanciato il primo allarme per un dissesto su via Barbagallo, sembrava che si trattasse di un piccolo problema. Quando ieri mattina, alla luce del giorno, ...ilmattino

Napoli, Fuorigrotta, è allarme tre voragini in tre mesi - Quando mercoledì sera è stato lanciato il primo allarme per un dissesto su via Barbagallo, sembrava che si trattasse di un piccolo problema. Quando ieri mattina, alla luce del giorno, ...ilmattino

Nuova voragine nella notte a Napoli in via Barbagallo a Fuorigrotta - NAPOLI - Le squadre di ABC sono intervenute nella notte in via Barbagallo, nella zona del Palapartenope a Fuorigrotta.napolivillage