Fuori un mese | salta anche il derby | problemi per il tecnico

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 4 aprile 2024) Guai in vista per l’allenatore che dovrà fare i conti con un lungo periodo di stop del proprio giocatore, fermo ancora ai box Nel mondo del calcio, quando si opera sul mercato la variabile infortuni è da considerare, e può rappresentare difatti uno dei maggiori ostacoli da affrontare, soprattutto quando bisogna avere a che fare con lunghi periodi di stop. E’ ciò che è accaduto all’Inter, che ha dovuto fare i conti con un lungo periodo di stop per un giocatore acquistato per questa stagione, ma ormai out da diversi mesi. Per lui si inizia a parlare di un periodo di riatletizzazione, che praticamente equivale a dover ricominciare la preparazione fisica da zero. Inter, Cuadrado ancora out: il colombianounAncora guai per Juan Cuadrado. Il suo rientro in campo slitta ancora. Out dallo scorso 20 dicembre, il colombiano ex Juve ha dovuto ...