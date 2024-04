Fuga di gas in centro a Firenze | chiuso un tratto di via Nazionale

(Di giovedì 4 aprile 2024), 4 aprile 2024 –di gas in. Per questo viasarà chiusa tra via Chiara e via dell'Ariento dalle 20 di questa sera, 4 aprile, per consentire un intervento urgente di Toscana Energia. I lavori, spiega una nota di Palazzo Vecchio, proseguiranno nelle ore notturne: l'obiettivo è la riapertura della strada domani mattina. I veicoli diretti verso la stazione di Santa Maria Novella possono percorrere, come itinerario alternativo, via XXVII Aprile, via Zanobi, via Panicale, via Sant'Antonino, via dell'Ariento, rientrando poi in via

quaranta persone sono finite in ospedale per una intossicazione da monossido di carbonio che si è verificata nella tarda serata di ieri a Pont Canavese ( Torino ) nella chiesa parrocchiale di... (ilmessaggero)

Momenti di Panico quelli che si sono verificati in chiesa quando c’è stata una improvvisa fuga di gas: in 40 sono stati ricoverati in ospedale Poteva essere una vera e propria strage. ... (cityrumors)

Cinquanta persone sono finite in ospedale per una intossicazione da monossido di carbonio che si è verificata nella tarda serata di sabato, durante la Veglia pasquale, a Pont Canavese ( Torino ) nella ... (tpi)

Lavori urgenti di Toscana Energia, chiude via Nazionale - Per un intervento di Toscana Energia a seguito di una Fuga di gas questa sera alle 20 circa sarà chiusa via Nazionale nel tratto fra via Chiara e via dell’Ariento. Le lavorazioni proseguiranno nelle ...firenzetoday

Fuga di gas in una via del centro di Firenze, in serata chiusura urgente della strada - Per un intervento di Toscana Energia a seguito di una Fuga di gas, questa sera alle 20 circa sarà chiusa via Nazionale nel tratto fra via Chiara e via dell’Ariento. Le lavorazioni proseguiranno nelle ...055firenze

Fuga di gas in centro a Firenze, intervento di Toscana Energia - Per un intervento di Toscana Energia a seguito di una Fuga di gas questa sera alle 20 circa sarà chiusa via Nazionale nel tratto fra via Chiara e via dell’Ariento. Le lavorazioni proseguiranno nelle ...nove.firenze