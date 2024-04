Francesca De André | l’ex Giorgio è stato condannato a tre anni | “Stava per uccidermi”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 4 aprile 2024) Durante la sedicesima edizione del Grande Fratello anche Barbara d’Urso si è accorta di comportamenti anomali diTambellini nei confronti dell’allora fidanzata,De, e per questo l’ha rimproverato in diretta. Nonostante tutto i due sono tornati insieme dopo la fine del reality e nel 2022 è successo il peggio,gieffina infatti ha dichiarato di essere stata picchiata dal 39enne: “Il mio fidanzatoper. Ricordo una serie di calci in testa, poi il vuoto. Mi ha salvato la vicina. Spero finisca in galera e che lì gli capiti il peggio“. Dopo la denuncia fatta dalla nipote del cantautore ligure, ieri a distanza di dueè arrivata la sentenza, a rivelarlo in anteprima èil quotidiano toscano Il Tirreno. ...