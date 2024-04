Francesca De Andrè | l’ex fidanzato Giorgio Tambellini condannato a 3 anni per violenza | cosa è successo?

Giorgio Tambellini, ex compagno di Francesca De Andrè , è stato condannato a tre anni e tre mesi per maltrattamenti e lesioni personali. La nipote del noto cantautore non è soddisfatta della pena : ... (fanpage)

Giustizia fatta per Francesca De Andrè, nipote del cantautore Fabrizio, che ha ottenuto la condanna nei confronti dell’ex fidanzato e imprenditore Giorgio Tambellini per lesioni personali e ... (ilfattoquotidiano)

Maltrattamenti a Francesca De André, condannato a tre anni l'ex fidanzato: Leggi Anche Francesca De André, foto shock dopo le violenze: 'Non l'avevo mai mostrata per vergogna' La rivelazione sui social Era stata Francesca a rivelare sui social di essere stata vittima di una violenta aggressione . A un settimanale aveva poi raccontato che il responsabile era il suo ex compagno. I due vivevano insieme in un ...

