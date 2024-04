FOTO Benevento | tre rientri all’Imbriani ma un calciatore non si è allenato

(Di giovedì 4 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiClima disteso e facce sorridenti tra i giallorossi alla seduta a porte aperte di questo pomeriggio all’Antistadio Imbriani con mister Auteri che ha iniziato a valutare gli uomini da schierare lunedì sera contro la Juve Stabia. C’era attesa per conoscere le condizioni di Ciciretti, reduce da un fastidio muscolare e le notizie sono positive. Dopo una prima parte di lavoro differenziato con il preparatore atletico, l’attaccante romano si èregolarmente insieme ai compagni non evidenziando alcun tipo di problema. In campo anche Meccariello, reduce anche lui reduce da un problema di natura muscolare che sembra del tutto superato così come Marotta, alle prese nei giorni scorsi con un attacco febbrile. Assente, invece, Pinato che ha visto l’allenamento dalla panchina senza indossare le scarpette, complice un leggero fastidio al flessore che ...

