Forti scosse nel territorio dei Campi Flegrei

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 4 aprile 2024): nuovo sciame sismico, forte scossa arrivata a magnitudo 2.9 registrata alle 7 del mattino: alle 7 e 14 di questa mattina è stata registrata la prima scossa di magnitudo 2.9, la seconda scossa invece alle 7, 32 con magnitudo di 3,2 nello stesso epicentro con una profondità di 3km. La notizia è stata segnalata dall’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Lesono state avvertite fortemente dalla popolazione, anche in alcuni quartieri di Napoli, al momento non sono stati rinvenuti danni Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.