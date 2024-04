Formula 1 – Verstappen | in Giappone | cerca riscatto dopo Melbourne Ferrari contro il tabù Suzuka | trionfo Rosso a 2 | 25 su Sisal it

(Di giovedì 4 aprile 2024) (Adnkronos) - Roma, 04 aprile 2024 – Due settimaneil rocambolesco Gran Premio d'Australia, con il ritiro die la doppiettasta Sainz-Leclerc, la1 riparte da. Nel prossimo weekend, per la prima volta nella storia, il Gran Premio delsi correrà in primavera e non verso il finale di stagione. L'attesa è massima e gli occhi di tutti saranno sulla Red Bull numero 1 che va a caccia di un pronto. Maxha un doppio obiettivo domenica 7 aprile: riprendere la sua marcia verso il quarto titolo mondiale e vincere per la terza volta consecutiva a, impresa riuscita solo a Michael Schumacher. Gli espertivedono l'Olandese Volante favoritissimo sia per la ...

È tutto vero. La Ferrari ha conquistato una clamorosa doppietta nel Gran Premio di Australia a Melbourne . Non accadeva dal GP del Bahrain 2022. Sainz , secondo in partenza, al 2° giro ha... (leggo)

È tutto vero. La Ferrari ha conquistato una clamorosa doppietta nel Gran Premio di Australia a Melbourne . Non accadeva dal GP del Bahrain 2022. Sainz , secondo in partenza, al 2° giro ha... (leggo)

F1, si torna in pista a Suzuka: orari e dove vedere in tv il Gp del Giappone - Verstappen cerca il riscatto "Suzuka è sempre un ottimo circuito ... mentre le qualifiche ci sanno alle 08.00 Per la gara sveglia domenica alle 7 in punto. Il GP Giappone di Formula 1 sarà trasmesso ...adnkronos

GP Giappone - Verstappen avverte la Ferrari: "A Suzuka non sarà come in Australia, è una delle mie piste preferite" - GP GIAPPONE - L'olandese ha fretta di prendersi la rivincita dopo il pessimo weekend di Melbourne: "Ovviamente è sempre brutto ritirarsi, ma ovviamente è molto ...eurosport

F1 GP Giappone 2024, Verstappen: "Impariamo dagli errori e andiamo avanti" - Il Gran Premio di Giappone costituirà il quarto dei ventiquattro eventi inseriti nel calendario dell’edizione 2024 del Mondiale di Formula Uno. Si gareggerà da venerdì 5 a domenica 7 aprile. Il primo ...informazione