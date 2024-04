Football americano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Dal Comune di Sarzana un bel riconoscimento ai Red Jackets, per il recente titolo conquistato di campioni italiani di giocato in 7 contro 7, vincendo contro Bari la finale della federale SevenLeague. In sala consiliare il sindaco Cristina Ponzanelli, ha consegnato al presidente delle "giubbe rosse" Valerio Neri un’apposita pergamena. "Qualche mese fa - ha affermato il primo cittadino - sono venuta a ’battezzare’ i Reds a inizio della stagione e qualche mese dopo li ritrovo campioni nazionali. E’ l’ennesima dimostrazione che Sarzana è città meravigliosa, anche in campo sportivo, il titolo di campioni d’Italia dei rosso-argento non può che renderci tutti orgogliosi". I Red Jackets Sarzana si concentreranno nei prossimi mesi sull’attività giovanile attraverso quel flagche è una versione molto addolcita di questa disciplina (si sfila ...