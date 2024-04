“Food for profit” è un successo | incassati 300mila euro in un mese

(Di giovedì 4 aprile 2024) “for”, il documentario che svela il lato oscuro dell’industria della carne, sta diventando un piccolo grandecinematografico al botteghino. In poco più di undi proiezioni la pellicola indipendente – prodotta da Mescalito Film e realizzata da Giulia Innocenzi e Paolo D’Ambrosi – ha già incassato quasi(dato Cinetel aggiornato al 3 aprile) piazzandosi quasi quotidianamente nella top ten dei film più visti in Italia. Un piccolo documentario d’inchiesta costato qualche migliaio disi contende il pubblico con pellicole costate svariati milioni. Si tratta di un risultato sorprendente e di un caso da analizzare con attenzione da parte degli addetti ai lavori del settore cinema. Nella giornata del 3 aprile, per dare un’idea, ...

Cinema in sala in Italia 2024: crisi o democrazia dal basso? Quando il 18 marzo 2024 al quinto posto nel box office è apparso il documentario Food for Profit di Giulia Innocenzi in molti hanno ...

