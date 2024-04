Fondi Operazione “Jars” | il sequestro dei beni e l’arresto in flagrante di un 27enne

(Di giovedì 4 aprile 2024)– Nel corso dell’esecuzione dell’indagine “” di ieri, effettuata dai Carabinieri del Nucleo Investigativo e dalla Compagnia di Terracina, sono stati anche individuati e sequestrati deiimmobili, quali un camper e un’autovettura di grossa cilindrata ed una attività commerciale a(LT) per un valore complessivo di euro 260mila, acquistati con il provento L'articolo Temporeale Quotidiano.

Nascondeva droga e 200mila euro in contanti: arrestato un ragazzo di Fondi - Fondi – Nascondeva droga e 200mila euro in contanti, è stato arrestato un ragazzo di 27 anni di Fondi. Non sono terminati con gli arresti di ieri gli effetti dell’Operazione Jars su un’organizzazione ...radioluna

Fondi Pnrr, maxi frode ai danni della Ue: 23 misure cautelari e sequestri per oltre 600 milioni di euro - Scoperta maxi frode ai danni dell’Unione europea su Fondi Pnrr. L'Operazione della Guardia di finanza di Venezia, che ha eseguito misure cautelari nei confronti di 23 persone su richiesta di Eppo, la ...ilmattino

Scoperta maxi frode all’Unione Europea su Fondi del Pnrr - VENEZIA (ITALPRESS) - La Procura europea e la Guardia di Finanza di Venezia hanno fatto luce su una maxi frode ai danni dell’Unione Europea su Fondi del ...italpress