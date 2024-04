Fognini-Kotov in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Marrakech 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 aprile 2024) Fabiosfiderà Pavelnei quarti di finale dell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in terra battuta della città marocchina. Il tennista azzurro ha ottenuto due vittorie fantastiche nel main draw, dopo averne centrate altrettante in qualificazione, superando in tre set lottati prima il francese Gaston e poi il serbo Djere. Virtualmente numero 91 del ranking, mette nel mirino la semifinale: il suo avversario sarà il russo, che al secondo turno ha già battuto un italiano, Flavio Cobolli. Tra i due non ci sono precedenti, ma secondo i bookmakers partirà favorito, anche per la stanchezza che Fabio potrebbe patire dopo le fatiche di questi giorni. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI...