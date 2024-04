Flaminia | conferenza con Michela Giraud e il cast | “Racconto l’autismo con la risata”

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 4 aprile 2024) Lastampa di, il film d’esordio come regista della comica e attrice, alla presenza della regista, di Edoardo Purgatori, Rita Abela e Lucrezia Lante della Rovere: “Grazie alla stand-up comedy ho potuto realizzare questo film così personale” È letteralmente un fiume in pienamentre presenta, la sua opera prima da regista e sceneggiatrice cinematografica, assieme a una parte del foltocomposta da Edoardo Purgatori, Lucrezia Lante della Rovere e la co-protagonista Rita Abela. “È la prima volta che mi accingevo a fare una cosa simile, e devo dire che la fatica e il peso di quello che ho realizzato li ho sentiti man mano e in special modo alla fine. Mi sono detta che se devo fare una cosa così ...