FITP | si accende la campagna elettorale Barazzutti attacca la Federazione | “I circoli vanno rispettati e non tassati”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 aprile 2024) In occasione della sua candidatura alla presidenza della, Corradoha scritto una lettera aiitaliani, accusando ladi aver gonfiato determinati numeri. In particolare, l’ex tennista parla di ricavi viziati “dall’organizzazione dei grandi eventi internazionali”, con i 21,6 milioni di incassi dagli affiliati che rappresentano il 14% del totale (i dati sono relativi al 2022, ultimo anno per cui è disponibile il bilancio consuntivo. Se da un lato laspiega che tali parametri siano ormai obsoleti nel 2024,punta invece il dito contro l’attuale presidente Angelo Binaghi, accusandolo di poca attenzione nei confronti dei. “Sarebbe bello che una parte di questa ricchezza fosse condivisa con il territorio, che ha ...