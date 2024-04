(Di giovedì 4 aprile 2024) Un cittadino marocchino di 32 anni è statocon l'accusa di rapina impropria in abitazione. Le volanti della Questura sono intervenute intorno alle 20.00 in una palazzina di via deidove alcuni turisti avevano allertato il 112Nue in merito ad una animata colluttazione tra due uomini sul portone dell'edificio L'articolo proviene daPost.

Bloccato dal condominio dopo un furto in centro a Firenze - Firenze, 4 aprile 2024 - Ha bloccato, avendoci una colluttazione, un 32enne sorpreso dopo un furto avvenuto nella casa di una studentessa che abita nel suo stesso palazzo in via dei Bardi, a due passi ...lanazione

GIletti e la presunta foto di Berlusconi con Graviano, la Cassazione dice "sì" ai domiciliari per Baiardo - L'indagine su Baiardo nasce nell'ambito dell'inchiesta della procura di Firenze sui presunti mandanti esterni per le stragi mafiose del 1993 a Firenze, Roma e Milano, condotta dai procuratori aggiunti ...palermotoday

Firenze: presunto rapinatore bloccato da un condomino in via de’ Bardi. E arrestato dalla polizia - Un cittadino marocchino di 32 anni è stato arrestato con l'accusa di rapina impropria in abitazione. Le volanti della Questura sono intervenute intorno alle 20.00 in una palazzina di via dei Bardi dov ...firenzepost