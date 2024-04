Firenze | patto tra mercati storici internazionali contro la mercificazione delle grandi città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 aprile 2024), 4 aprile 2024 – Diecida tutto il mondo e tre toscani (13 in totale) a, in occasione dei 150 anni dello Storico Mercato Centrale di San Lorenzo, per costituire un'associazione degli spazi di vendita al coperto per difendere l'identità commercialiche rappresentano. In sala Luca Giordano, a Palazzo Medici Riccardi, oggi si sono ritrovati i vertici deicoperti di tutto il mondo, dalla Boqueria di Barcellona al Torvehallerne KBH di Copenaghen, dal Nishiki Market di Kyoto all’Oslo Mathallen norvegese, dal Malmø Saluhall svedese all’English Market di Cork (Irlanda). E ancora, Berlino con Markthalle Neun, Gerusalemme con Mahane Yehuda Market, Riga Central Market e Santander con il Mercado de la Esperanza oltre che il MEQ ...