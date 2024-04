Firenze | domiciliari confermati per Baiardo | la Cassazione | Ha mentito | mostrò a Giletti la foto di Berlusconi con Graviano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Laha detto sì agli arrestiper Salvatore, in riferimento all'ipotesi di calunnia contestata dalla procura fiorentina all'ex gelataio di Omegna nei confronti del giornalista Massimo, di cui era stato più volte ospite nella trasmissione "Non è L'Arena", chiusa p

La revoca sulla base di tre episodi di evasione dalla villa di Pian dei Giullari. L'ex parlamentare di Forza Italia deve scontare un cumulo di pene, per alcune condanne per bancarotta Denis Verdini ... (sbircialanotizia)

Matteo Salvini è andato a far visita mercoledì 27 febbraio a Denis Verdini . L’ex senatore si trova rinchiuso nel carcere di Sollicciano, a Firenze , dopo che gli sono stati revoca ti gli arresti ... (thesocialpost)

Salvatore Baiardo, la Cassazione conferma gli arresti domiciliari per la calunnia a Massimo Giletti - Sì agli arresti domiciliari per Salvatore Baiardo ... annullando la decisione presa invece dal riesame di Firenze e disponendo il rinvio al tribunale di Firenze. Per la calunnia a Giletti, al centro ...ilmessaggero

GIletti e la presunta foto di Berlusconi con Graviano, la Cassazione dice "sì" ai domiciliari per Baiardo - Arresti domiciliari per Salvatore Baiardo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della procura di Firenze dopo il no del gip. Baiardo è accusato di calunnia nei confronti del giornalista ...palermotoday