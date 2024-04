(Di giovedì 4 aprile 2024), 4 aprile 2024 - Da aprile a giugno la Fondazione Scienza e Tecnica dinel suopropone in sei mercoledì alle ore 21 un ciclo didi astronomia e astrofisica. Verranno presentati alcuni risultati delle ricerche scientifiche più recenti e saranno illustrati i legami fra l’Uomo e l’Universo nella storia delle Arti. Nella cupola deldigitale della Fondazione Scienza e Tecnica di, prosegue il ricco programma di, che per sei mercoledì, alle ore 21, permetteranno di conoscere ulteriormente l’Universo. Gli astrofisici guideranno lo sguardo del visitatore nello spazio e nel tempo attraverso astronomia, astrofisica, storia, letteratura, musica, per avvicinare un pubblico di giovani e adulti alla conoscenza del Cielo, ...

La Cassazione ha detto sì agli arresti domiciliari per Salvatore Baiardo , in riferimento all'ipotesi di calunnia contestata dalla procura fiorentina all'ex gelataio di Omegna nei confronti del ... (ilgiornaleditalia)

La talpa Iris ha già scavato 770 metri verso viale Belfiore. Un passo avanti verso quel passante fiorentino dell'Alta velocità che è in ritardo di anni, anche rispetto a Bologna L'articolo Tav a ... (firenzepost)

Si parte dalla costituzione dell'associazione internazionale L'articolo Firenze , mercati storici : via iter per il riconoscimento dell’Unesco proviene da Firenze Post. (firenzepost)

Firenze, al via gli incontri al Planetario ‘Dialoghi celesti’ - Firenze, 4 aprile 2024 - Da aprile a giugno la Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze nel suo Planetario propone in sei mercoledì alle ore 21 un ciclo di incontri di astronomia e astrofisica. Verrann ...lanazione

Firenze: incendio a Novoli nel centro per minori. Denunciati quattro ragazzi - Quattro ragazzi di nazionalità tunisina, di età compresa tra 16 e 17 anni, sono stati denunciati perché ritenuti i responsabili di un incendio che si è sviluppato a Firenze, la notte scorsa, in via di ...firenzepost

Rignano sull'Arno: iniziano i lavori di RFI - RIGNANO SULL'ARNO - Come anticipato dall'amministrazione comunale nell'assemblea pubblica del 6 febbraio scorso da lunedì 8 aprile inizieranno i lavori, a cura ed onere di RFI, per gli interventi di c ...nove.firenze