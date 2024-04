Fiorentina | trionfo Primavera! Coppa Italia al cielo nel nome di Joe Barone

(Di giovedì 4 aprile 2024) Firenze, 4 aprile 2024 - Quinta vittoria negli ultimi sei anni. Ottavadella storia della. Al Dall'Ara di Bologna sono serviti i calci di rigore, ma alla fine capitan Biagetti ha potuto alzare alla, avvolta in una maglia numero 10 con ildi Joe. Grande commozione nel finale di serata, con anche i dirigenti viola in campo con gli occhi lucidi. Sugli spalti, per la sesta finale consecutiva di, presente tutta la dirigenza viola. Daniele Pradè, Alessandro Ferrari, Valentino Angeloni e Nicolas Burdisso hanno seguito la gara tutti insieme. Poco più in là il presidente del Bologna Saputo, padrone di casa al Dall'Ara. In Tribuna le squadre giovanili di ...

A Bologna i viola conquistano l'ottavo successo e ricordano il dirigente appena scomparso. Decisivo l'errore dal dischetto di Dellavalle - La Fiorentina vince ai rigori la sua ottava Coppa Italia Primavera. La finale di Bologna è stata una maratona, conclusa dagli undici metri dopo uno zero a zero comunque divertente per centoventi

Primavera Tim Cup, Fiorentina-Torino 0-0 (5-3 d.c.r.): la finale va ancora alla Viola - Il Torino si arrende ai calci di rigore in finale di Primavera Tim Cup: trionfa la Fiorentina. Al Dall'Ara ultimo atto sul filo del rasoio con Torino e Fiorentina che cercano a lungo un varco per gonf

