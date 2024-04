Fiorentina-Atalanta è stato uno spettacolo violento

(Di giovedì 4 aprile 2024) La squadra della Serie A che commette più falli è il Verona, e il Verona commette in media poco meno di 14 falli a partita. Se potessimo dare vita a un incubo in cui il Verona incontra il Verona, quindi, avremmo una partita con circa 28 falli. Vi sembra eccessivo? Ecco, ieri, durante, semifinale d’andata di Coppa Italia, di falli ne sono stati fischiati 32. Forse un numero è un modo troppo semplicistico e brutale di riassumere una partita, ma ci sono partite talmente semplicistiche e brutali da non avere modi più efficaci per essere descritte se non con un numero.è stata una partita che ha contraddetto così tanti stereotipi sulla Serie A che, per paradosso, ha fatto il giro e ha finito per confermarli. Il campionato considerato dai ritmi troppo blandi e compassati ha ...

Look sexy e forme da capogiro sui social per splendida Marialuisa Jacobelli , che ha mandato in tilt i numerosi follower, ormai oltre 4 milioni (golssip)

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: “Vanina” vince (ma cala), la Coppa Italia batte “Il meglio di te”, “Chi l'ha visto” fuori dal podio - Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv Il palinsesto televisivo di mercoledì 3 aprile 2024 ha offerto ai telespettatori film, sport e soprattutto attualità. Ma cosa ...msn

Kvaratskhelia titolare contro il Monza Buona notizia per Calzona - Kvara non ha giocato l'ultima partita contro l'Atalanta per infortunio ma, secondo il Corriere dello Sport, è in arrivo una notizia per Calzona. Quando del Napoli si assenta un giocatore del calibro ...areanapoli

"Lukaku andava espulso contro la Fiorentina": la spiegazione di Rocchi e del Var - Il tocco con il braccio di Miranchuk in Inter-Atalanta Il primo episodio 'chiama in campo' una ... Il fallo di Lukaku su Kouame in Roma-Fiorentina Il secondo episodio, invece, è dedicato a ...corrieredellosport