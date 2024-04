Fiorella Mannoia | la musica e l’impegno sociale per le donne

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 4 aprile 2024) Sono trascorsi ben trentasette anni dalla pubblicazione di Quello che lenon dicono, brano scritto da Enrico Ruggeri e Luigi Schiavone e portata al successo da una delle voci più riconoscibili ed eleganti del panoramale italiano,. In molti hanno considerato a lungo la ballata un vero e proprio inno dell’universo femminile, delicato e veritiero. Tuttavia, a distanza di quasi quarant’anni, la stessa interprete ha riconosciuto nel testo degli elementi che cozzano con la società odierna. Nonostante l’assoluta buona fede dietro alcune scelte lessicali, queste hanno ormai fatto il loro tempo. Proprio per questo, durante una serata all’EuropAuditorium, la cantante romana ha modificato il finale del verso «Ti diremo ancora un altro sì», trasformandolo in «Ti diremo ancora un altro no». Una ...