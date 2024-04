Fiorella Mannoia compie 70 anni | raddoppia il live alle Terme di Caracalla

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 4 aprile 2024)oggi 70e festeggia questo traguardo con il raddoppio del concerto evento nella sua città tra le secolari mura dellediGrandi festeggiamenti pere i suoi fan: nel giorno del suo 70° compleanno, l’artista annuncia il raddoppio, il prossimo 4 giugno, per lo specialenella sua città tra le secolari mura delledi, oltre all’appuntamento già in programma per il 3 giugno. Due imperdibili concerti-evento, due grandi feste, con la partecipazione di tanti ospiti, colleghi e amici, che concondivideranno la scena, sulle note dei grandi successi del suo repertorio e di tante ...