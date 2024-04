Fimmg incontra il Presidente del Comitato di Settore Marco Alparone | “Grande soddisfazione”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 4 aprile 2024) ROMA – «Un incontro proficuo e simbolico, vista l’approvazione dell’ACN 2019-2021 oggi in Conferenza Stato-Regioni, ed essenziale per porre sin da subito le basi del nuovo atto di indirizzo in vista della discussione per il rinnovo del prossimo ACN. Un segnale concreto della volontà di stringere i tempi, del quale lo ringraziamo, viste anche le L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Il clofoctolo è efficace per la COVID- 19? Polifenoli e nitrati in aiuto agli atleti Alopecia areata grave: approvato farmaco Perché la carne rossa fa male? Ecco gli effetti sull’organismo Malaria: approvato il primo vaccino che supera soglia di efficacia 75% prevista da OMS Fibrosi cistica: parere positivo per il trattamento dei pazienti pediatrici tra 1 e 2 anni