Filosofa Di Cesare | ' a giudizio dopo querela di Lollobrigida'

(Di giovedì 4 aprile 2024) Donatella Die ordinaria di filosofia teoretica a La Sapienza di Roma, annuncia di essere stata rinviata ain seguito ad unaper diffamazione presentata dal ministro dell'Agricoltura, Francesco. L'udienza in tribunale a Roma è in programma il 15 maggio. "Tutto ruota intorno alla formula 'sostituzione etnica' che il ministro ha pronunciato al congresso Cisal il 18 aprile 2023 suscitando molto scalpore - afferma la docente in una nota inviata all'ANSA -. La sera dello stesso giorno, nella puntata del programma DiMartedì su La7, quando mi è stato chiesto di commentare, ho detto che 'il nazismo è stato un progetto di rimodellamento etnico del popolo e il mito complottistico della sostituzione etnica è nelle pagine del Mein Kampf di Hitler'. Ho aggiunto: 'credo ...