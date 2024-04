FIGC e Federfarma | accordo nella lotta al Doping

FIGC e Federfarma firmano protocollo d’intesa per contrastare il doping - FIGC e Federfarma, in virtù di questo accordo, inizieranno a collaborare a progetti di informazione e formazione anche attraverso campagne rivolte alla popolazione e alle scuole, volte a ...quotidianosanita

Doping, siglato protocollo tra Federfarma e Ficg - Federfarma ha siglato un protocollo di intesa con la Federazione italiana giuoco calcio relativamente al fenomeno doping.farmaciavirtuale

Calcio: agente Tonali, 'indagine in corso atto dovuto' - Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "Si precisa, in relazione alle notizie apparse sulla stampa inglese e italiana, che l’indagine in corso è un atto dovuto dopo che ad ottobre 2023 il giocatore del Newcastle ...affaritaliani