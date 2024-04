Festival dedicato ai giovani Tra influencer e Poetry Slam | Ventenni al centro del palco

(Di giovedì 4 aprile 2024) Unper i ragazzi, dalle sfide di, gare fra poeti che recitano i propri versi con Marco Pertica, agli, cultura 3.0 ealdi "Dalla A alla Generazione Z", una lunga cavalcata nel mondo dei: 15 appuntamenti dal 5 aprile per tutta la primavera con programma scelto direttamente da loro. Si comincia venerdì sera alle 21 alla Casa delle Arti con la grande poesia da Spoon River, l’antologia di Edgar Lee Masters, a Giacomo Leopardi per chiudere con il "concertone" finale al parco di Germani, il 15 giugno. Tra i divulgatori che sbarcheranno sul Naviglio il fisico Luca Romano (2 maggio), il biologo evoluzionista Giacomo Moro Mauretto (9 maggio), l’economista e attivista Azzurra Rinaldi (16 maggio), l’avvocata Cathy La Torre ...

Il 2024 è l’anno del vermouth? Si direbbe proprio di sì. Un grande ritorno, con marchi che rinascono e altri creati ex-novo, e tutto in una versione più giovane e di tendenza. A Torino, la città ... (gamberorosso)

Dal oggi al 7 aprile 2024 torna in Italia Rendez-Vous , il festival dedicato al cinema francese . La manifestazione, alla sua XIV edizione, apre i battenti, come ogni anno, a Roma, al cinema Nuovo ... (romadailynews)

IBF-ITALIAN BIKE Festival «In volata verso un’edizione da record» - In Emilia-Romagna cresce l’attesa per l’edizione 2024 della più importante fiera internazionale del mondo bike. Aperte le registrazioni online per i visitatori. Appuntamento dal 13 al 15 settembre 202 ...comunicati-stampa

Al via il Romics a Roma: date e orari, programma e biglietti del Festival del fumetto 2024 - Parte oggi giovedì 4 aprile la trentaduesima edizione del Romics, il Festival del Fumetto ospitato alla Fiera di Roma: eventi, programma e ospiti fino ...fanpage

Oltranza Festival e la promozione dell'accessibilità dei luoghi e della cultura - Oltranza Festival, l’arte dell’incontro contro ogni barriera ... il contest di musica visiva per cantautori e cantautrici, un concorso dedicato alla musica inclusiva organizzato da Soundset APS e ...mentelocale