‘Fermi ma non inerti’ Il confino di Ustica | scuola della Resistenza La lezione di Gramsci

(Di giovedì 4 aprile 2024) Roma, 4 aprile 2024 – Agosto 2023. L’aliscafo che parte da Palermo raggiungein novanta minuti spaccati. “Ma in inverno è un’altra cosa, le navi a volte non riescono ad arrivare e possiamo rimanere isolati per giorni” racconta un usticese rendendo appena un po’ più immaginabile il viaggio di Antonio. Alla cognata Tatiana Schucht, dalle Lettere dal carcere: “Il pezzo più difficile è stata la traversata da Palermo a. Abbiamo tentato quattro volte e tre volte siamo dovuti rientrare perché il vaporetto non resisteva alla tempesta”. Arrestato l’8 novembre 1926 a Roma, il deputato del Regno d’Italia e leader del Partito comunista venne prima tradotto nel carcere di Regina Coeli e in seguito spedito sull’isola. Il 7 dicembre 1926 sarà il quinto confinato politico ad arrivare, lo seguiranno in centinaia. A ...