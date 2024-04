Feralpisalò-Cosenza | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 4 aprile 2024) Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I lombardi non vogliono mollare la salvezza che, invece, i calabresi devono affrettarsi a raggiungere.si giocherà sabato 6 aprile 2024 alle ore 14 presso lo stadio Garilli FERALPISALO’-: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il colpo esterno di Cremona, seconda vittoria in tre partite, ha aumentato le chanches di salvezza dei lombardi, ancora penultimi, ma a due punti dai playout. La squadra di Zaffaroni fa bene a crederci visto anche i risultati importanti colti con le big E’ crisi invece per i calabresi, reduci da tre sconfitte nelle ultime quattro partite. La squadra di Viali è quindicesima in compagnia dello Spezia con un vantaggio di due punti sulla zona playout LE...