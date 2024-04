Femminicidio Tramontano | gli agghiaccianti dettagli della morte di Giulia | “Prima è morta lei | dopo il feto”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 4 aprile 2024) Pubblicato il 4 Aprile, 2024 Nel processo a carico di Alessandro Impagnatiello oggi sono stati ascoltati i medici legali e i consulenti. La Corte d’Assise di Milano ha deciso di tenere a porte chiuse l’udienza durante la quale sono state visionate in aula le immagini del cadavere e dell’autopsia di. Solola proiezione i giornalisti e il pubblico sono potuti entrare. I familiari dihanno preferito non assistere a questo strazio e non erano presenti, ma il padre ha urlato la sua voglia di giustizia con un post sui social per la figlia e per il nipote Thiago, che non ha mai potuto vedere la luce del sole. “Oggi ancora più forte: giustizia pere Thiago” – ha scritto la madre di, Loredana Femiano, e anche il fratello ha voluto ricordare con ...