Fedez a Miami senza Chiara Ferragni | Lei sta malissimo | si è chiusa a riccio

I Ferragnez sono sempre più distanti e divisi, l'ennesima conferma è arrivata in occasione delle festività pasquali trascorse in luoghi diversi, a migliaia di chilometri l'uno dall'altra. Lei è ... (ilgiornaleditalia)

Fedez litiga con un hater e Chiara Ferragni "sta malissimo": i dolori degli ex Ferragnez - Fedez risponde agli Hater su Instagram Fedez ha reagito per ... facciamo una foto"», scrive un utente sotto la foto che il rapper ha pubblicato in vacanza a Miami con i figli. «Mi immagino la scena in ...libero

Fedez, imprevisto a Miami: “Sembro un istruttore di sci” - Incidente in vacanza per Fedez che non aveva fatto i conti con il clima e le temperature di Miami. Ecco cosa è successo al rapper.donnaglamour

Chiara Ferragni a Miami con Fedez Il mistero social prosegue, lui risponde a una fan - Fedez è volato a Miami con i figli Leone e Vittoria mentre Chiara Ferragni si è chiusa in un silenzio social. Dopo la vacanza a Dubai nessuna foto o video da parte dell'influencer. Secondo qualcuno l' ...corrieredellosport