Fedele | ”Conte non arriverà a Napoli | scordatevelo! metterebbe in ombra De Laurentiis”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 4 aprile 2024) Enrico, dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live, per parlare del, di, Dee di altro. Queste le sue parole:: Accetterei il fallimento di questa annata solo in un caso… “Accetterei il fallimento di questa annata solo in un caso: qualora il presidente Aurelio Dechiedesse scusa. La scelta di Manna non è la vera questione, basta fare chiarezza. Si punterà su una rifondazione in cui si punta su dei giovani? E allora Manna va più che bene, con Italiano che probabilmente sarà il prossimo allenatore. Ma sono cose che vanno dette, Delo farà? Non credo. E mi auguro che Manna, se dovesse essere il nuovo ds, abbia autonomia di gestione ed un peso, altrimenti la ...