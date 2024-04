Fdi | Stop alle truffe sulle bollette

La regolarizzazione del centro sociale Askatasuna non può proseguire oltre. Lo stabilisce la nuova legge regionale sui beni comuni approvata dal Consiglio Regionale. Ad annunciarlo, in una nota, è ... (secoloditalia)

VENEZIA - La "Strategia Regionali" della Lega per le elezioni del 2025 (arruolare tutti i sindaci e gli amministratori locali per drenare i consensi di Fratelli d'Italia) si interseca... (ilgazzettino)

Si vota l'anti-ribaltone. Lega, Stop al ballottaggio - Oggi in Senato il tassello decisivo del premierato. Riflettori accesi sull'ipotesi doppio turno elettorale ...ilgiornale

Ok della commissione, via libera ai nuovi poteri del premier - Nella commissione Affari costituzionali del Senato è stato dato il via libera al cuore della riforma sul premierato, con il voto dell'emendamento del governo all'articolo 3 del disegno di legge. Si ...ansa

Caserta, Parco Primavera: c’è lo Stop del Tar, slittano i lavori - «Il ritardo generale con cui si sta procedendo in materia di Pnrr è riconosciuto ormai da tutti ma questa - dice il presidente del gruppo Pasquale Napoletano (Fdi) - non deve essere una occasione per ...ilmattino