Fassone | «All’Inter | amici mi confermano grande armonia! Futuro? 2 ipotesi»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 4 aprile 2024) L’ex dirigente di Inter e Milan, Piero, ha parlato della situazione societaria della Beneamata. L’esperto conferma e si esprime suldel club capolista.? In collegamento su Radio Sportiva, durante il format ‘Processo di Sportiva’, ha parlato della situazione dell’Inter, Marco: «L’Inter da un punto di vista di gestione è all’apice, c’ètra i dirigenti e tutto funziona. Me logliche ho nel club. Dubito che succeda una cosa che è successa al Milan. Oaktree non è un fondo interventista come Elliott per prendere il club. Le opzioni sono di rifinanziamento o di trovare un nuovo acquirente. Ci sono due advisor come Goldman Sachs e Reine Group che stanno lavorando. Due soluzioni: o un nuovo ...